Пламя охватило более 14 гектаров: лесной пожар вспыхнул в Башкирии

С начала текущего пожароопасного периода на территории Башкирии произошло 16 лесных пожаров, общая площадь которых составила 45,25 гектара. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.
Последний пожар зафиксирован в Зилаирском районе, где огонь охватил территорию площадью 14,4 гектара. В настоящее время пожар локализован, работы по его тушению продолжаются. По данным МЧС, угрозы ближайшему населенному пункту нет.
Кроме того, с начала 2025 года в республике зарегистрировано 354 случая загорания сухой травянистой растительности.
— Установившаяся преимущественно сухая погода повышает риски возникновения пожаров, связанных с сухой растительностью, — отметили в чрезвычайном ведомстве.
МЧС призывает жителей республики соблюдать правила пожарной безопасности: не бросать непотушенные сигареты и горящие спички в траву, не оставлять на солнце стеклянные предметы, которые могут сфокусировать солнечные лучи и вызвать возгорание. Особую опасность представляет горение сухой травы вблизи лесных массивов, дачных обществ и населенных пунктов.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.