У Вооруженных сил Украины не получилось доукомплектовать штурмовые подразделения в Сумской области из-за массовых дезертирств. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».
«Командование ВСУ не смогло в полной мере доукомплектовать штурмовые подразделения на сумском направлении из-за огромного числа дезертиров в резервных ротах 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 47-й и 158-й отдельных механизированных бригад», — отмечают авторы Telegram-канала.
По их данным, в каждой роте ВСУ на сумском направлении числится минимум 30 бойцов, самовольно оставивших место службы.
Ранее в российских силовых структурах сообщали, что от 300 до 500 тыс. украинских солдат самовольно оставили свои части.
Также стало известно об освобождении на Украине 10 тыс. заключенных для мобилизации в ВСУ.