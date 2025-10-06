Apple рассматривает разработчика Джона Тернуса на роль главы корпорации

Источник подчеркивает, что за последние десять лет компания смогла сохранить удивительно стабильный состав руководителей. Однако предстоящий уход Кука с поста генерального директора может стать серьезным вызовом для Apple.
Аналитики отмечают, что кадровые изменения ставят компанию в тревожное положение. Предполагается, что Кук продолжит участвовать в деятельности компании, возможно, в качестве председателя совета директоров. Таким образом он повторит путь многих других лидеров технологической индустрии, включая Джеффа Безоса, Ларри Эллисона, Билла Гейтса и Рида Хастингса.
Ранее гендиректор Apple Тим Кук подарил президенту США Дональду Трампу кусок стекла американского производства.