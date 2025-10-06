Ричмонд
Apple рассматривает разработчика Джона Тернуса на роль главы корпорации

В преддверии смены руководства американская корпорация Apple усиливает внимание к Джону Тернусу.

Источник: Аргументы и факты

В преддверии смены руководства корпорация Apple проявляет повышенный интерес к Джону Тернусу, ведущему разработчику оборудования. Его кандидатура рассматривается как возможный преемник нынешнего главы компании Тима Кука, сообщает агентство Bloomberg.

Источник подчеркивает, что за последние десять лет компания смогла сохранить удивительно стабильный состав руководителей. Однако предстоящий уход Кука с поста генерального директора может стать серьезным вызовом для Apple.

Аналитики отмечают, что кадровые изменения ставят компанию в тревожное положение. Предполагается, что Кук продолжит участвовать в деятельности компании, возможно, в качестве председателя совета директоров. Таким образом он повторит путь многих других лидеров технологической индустрии, включая Джеффа Безоса, Ларри Эллисона, Билла Гейтса и Рида Хастингса.

Ранее гендиректор Apple Тим Кук подарил президенту США Дональду Трампу кусок стекла американского производства.

