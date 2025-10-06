Ричмонд
Жителя Новосибирска осудили на 12 лет за оправдание теракта в «Крокусе»

Мужчина положительно высказывался о случившемся теракте.

Источник: Freepik

2-й Восточный окружной военный суд в Новосибирске вынес приговор Олегу Швецову за публичное оправдание терроризма. Он отправится в колонию строгого режима на 12 лет. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Согласно материалам дела, Швецов, находясь в камере СИЗО-3, «руководствуясь мотивом политической ненависти и вражды», во время обсуждения с другими осужденными на тему теракта в «Крокус Сити Холл», положительно высказывался о случившемся.

«Высказал свои положительные эмоции в отношении данных событий и желание совершения большего количества таких актов, тем самым признавая идеологию и практику терроризма правильными и нуждающимися в поддержке и подражании», — говорится в сообщении.

В результате суд путем частичного сложения наказаний с приговором Советского районного суда Новосибирска от 6 августа 2025 года назначил Швецову наказание — 12 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 10 месяцев.