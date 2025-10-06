Ричмонд
В Турции раскрыли, от кого может зависеть Нобелевская премия мира Трампа

Hurriyet: Эрдоган может помочь Трампу с получением Нобелевской премии.

Источник: Комсомольская правда

Посредническая роль турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в урегулировании конфликта в Газе может повлиять на получение Нобелевской премии мира президентом США Дональдом Трампом. Уверенность в этом высказал колумнист газеты Hurriyet Абдулькадир Сельви.

Журналист напомнил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который пытался изолировать ХАМАС, сам оказался в изоляции и в весьма уязвленном положении. В тоже время, американский лидер Дональд Трамп признал, что в этом вопросе значительную помощь оказал Эрдоган.

«Он жесткий лидер, но в этом вопросе проявил конструктивную позицию. Если Трамп станет лауреатом Нобелевской премии, в этом, по мнению наблюдателей, существенную роль сыграет Эрдоган, аналогично ситуации с Россией и Украиной», — подчеркнул Сельви.

Несмотря на все это, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что настаивает на прекращении закупок российской нефти со стороны Турции.

Однако ранее Эрдоган заявил, что ХАМАС — это не террористы, а группа освободителей, которая пытается защитить свою землю от Израиля.

