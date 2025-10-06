В России предложили маркировать чипсы и газировку как опасные для здоровья

Он предложил использовать красные ценники для опасных продуктов, желтые — для тех, что не рекомендуется употреблять детям, зеленые — для безопасных и полезных. Гриб также считает, что производителям следует размещать на упаковке предупреждения о вреде продуктов, аналогично маркировке на сигаретах и алкоголе, указывая на риск ожирения, диабета и проблем с ЖКТ, особенно для детей, передает ТАСС.