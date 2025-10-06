В России предложили маркировать чипсы и газировку как опасные для здоровья

Продукты с высоким содержанием сахара и трансжиров нужно маркировать с предупреждением о риске их употребления для здоровья. Сделать это можно с помощью цветных ценников в магазинах или обязательных надписей на упаковке от производителей. Об этом в понедельник, 6 октября, заявил заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб.
— Все знают, как вредны, особенно для детей, такие продукты, как газировка или чипсы — это прямой путь к ожирению и сахарному диабету. Все эти продукты лежат в магазинах в открытом доступе. Их необходимо маркировать, напоминать о вреде, — сообщил Гриб.
Он предложил использовать красные ценники для опасных продуктов, желтые — для тех, что не рекомендуется употреблять детям, зеленые — для безопасных и полезных. Гриб также считает, что производителям следует размещать на упаковке предупреждения о вреде продуктов, аналогично маркировке на сигаретах и алкоголе, указывая на риск ожирения, диабета и проблем с ЖКТ, особенно для детей, передает ТАСС.
В марте текущего года с похожим предложением выступил глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов. По его мнению, в России следует запретить продавать чипсы детям, а также сделать их подакцизным товаром. Павлов отметил, что еще в 2023 году Всемирная организация здравоохранения составила список самых вредных продуктов для здоровья, где чипсы были на первом месте.