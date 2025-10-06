Ричмонд
Трое студентов из США заживо сгорели в Tesla из-за сбоя в системе дверей

Автомобиль заблокировал двери после того, как студенты врезались в дерево.

Трое студентов погибли в Пьемонте, штат Калифорния, после того, как их автомобиль Tesla Cybertruck влетел в дерево, из-за сбоя в электронной системе дверей машина заблокировала двери, и молодые люди сгорели заживо, пишет New York Post со ссылкой на судебные иски, имеющиеся в распоряжении редакции.

«Водитель Cybertruck (19-летняя Криста Цукахара), 19-летний Сорен Диксон, 20-летний Джек Нельсон погибли в огненной аварии. Четвертый пассажир, Джордан Миллер, смог спастись после того, как очевидец разбил ветровое стекло веткой дерева», — говорится в материале.

По данным адвоката семьи Цукахара Роджера Дрейера, Cybertruck потерял питание, что привело к сбою в электронной системе открывания дверей. Tesla питаются от 12-вольтовой батареи, которая может выйти из строя, если транспортное средство потеряет мощность во время аварии, объяснил защитник.

«Tesla знает, что это произошло и что это произойдет, и они ничего не делают, кроме того, как продают автомобиль с системой, которая заманивает людей в ловушку и не предоставляет возможности выбраться», — добавил он.

По данным издания, в судебных исках семей, чьи близкие погибли в этом ДТП, приведено более 30 примеров проблем с дверными системами Tesla. Также в них компания, принадлежащая Илону Маску, обвиняется в том, что она демонстрирует «сознательное пренебрежение безопасностью потребителей».

Ранее в ДТП с трактором под Екатеринбургом погибла семья из четырех человек.

