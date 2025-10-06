Российская приправа с опасной колиформой изъята из продажи в Беларуси

Под запрет попал молотый кориандр от торговой марки «Выгодно!» Производителем указанной приправы является ОО «Славянский пищекомбинат» (Москва, Россия). При проверке было установлено, что количество плесени было превышено в 4,5 раза. В ведомстве заметили, что специалисты обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Речь идет про колиформы. Данную специю запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 7 октября 2025 года.