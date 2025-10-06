Российская приправа с опасной колиформой изъята из продажи в Беларуси. Подробности обнародовали в пресс-службе Госстандарта.
Под запрет попал молотый кориандр от торговой марки «Выгодно!» Производителем указанной приправы является ОО «Славянский пищекомбинат» (Москва, Россия). При проверке было установлено, что количество плесени было превышено в 4,5 раза. В ведомстве заметили, что специалисты обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Речь идет про колиформы. Данную специю запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 7 октября 2025 года.
Госстандарт запретил продавать в Беларуси российскую приправу с колиформой. Фото: danger.gskp.by.
Ранее популярные вафельные трубочки из России попали под запрет продаж в Беларуси.
Кстати, мы узнали, что можно или нельзя делать на первое суперлуние 2025 или Урожайную Луну 7 октября.
А еще мы писали, что блины с ветчиной и сыром оказались самым популярным блюдом в кафе Дворца Независимости в Минске: «Разметают за десять минут».