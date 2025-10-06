Ричмонд
В Красноярске представили первый спектакль в трамвае — «Карта памяти»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске состоялся премьерный показ спектакля «Карта памяти» — первой постановки, действие которой разворачивается прямо в трамвае.

Источник: Соцсети

Формат станет постоянным: спектакль будет идти на протяжении всего театрального сезона.

Зрители занимают места в движущемся вагоне и слушают действие через наушники. В главной роли — актер Владимир Пузанов. Его партнером по сцене выступает не только водитель трамвая Валентина, но и сам вагон — он становится частью действия.

«Это история о том, что любой человек важен, что любого нужно любить. Я бы даже не назвал это моноспектаклем — мы работаем в паре с водителем, и вся атмосфера вокруг становится актером», — рассказал Владимир Пузанов.

Постановку создала команда «Театра на крыше», ставшая победителем гранта Министерства культуры. Пьеса написана специально под красноярский маршрут — от лица водителя, который более тридцати лет управляет трамваем.

Премьера не обошлась без неожиданностей: из-за аварии маршрут пришлось изменить, а в одном из эпизодов в салон случайно вошла настоящая пассажирка.

Для спектакля выделен новый трамвай «Львенок». Его показы вписаны в расписание городского транспорта, чтобы не мешать пассажирским рейсам. Постановка будет проходить не реже одного раза в месяц, в каждом показе смогут участвовать около 40 зрителей.

Билеты на «Карту памяти» уже доступны в продаже на официальных ресурсах «Театра на крыше», сообщили в департаменте транспорта Красноярска.