В Омской области более 400 человек поучаствовали в спортивном диктанте

В воскресенье, 5 октября, в России и Омской области в том числе прошла просветительская акция «Спортивный диктант». В нашем регионе в ней поучаствовали более 400 человек, уточнила пресс-служба областного минспорта.
Диктант писали и профессиональные спортсмены (бывшие и действующие), и любители спорта.
Событие было направлено на развитие спортивной грамотности и популяризацию активного образа жизни.
Известные омские спортсмены участвовали в диктанте на каждой его точке. Например, в том числе в библиотеке имени А. С. Пушкина это были заслуженный мастер спорта России по тяжелой атлетике Ольга Те, боксеры Салтанат Меденова и Ара Габоян, защитник «Омских Крыльев» Степан Степанов. Также там писала диктант областной первый замминистра спорта Наталья Иванова.
Всего участники диктанта ответили на 30 вопросов. Часть из них была о нашем регионе, другие — об истории мирового и отечественного спорта.
Среди чтецов вопросов, каждый из которых задавал атлет или выдающийся деятель спортивной сферы, также был экс-игрок сборной России, «Локомотива» и «Спартака» и президент омского футбольного «Иртыша» Дмитрий Сычева.
«Очень понравилось, было интересно и необычно, хотелось бы, чтобы для нашей страны написание таких диктантов стало традицией. Где-то было неожиданно, так что после акции хочется восполнить пробелы в знаниях. Еще хочу отметить, что перед диктантом нам показали классный проморолик о спорте, который и нас, действующих спортсменов, вдохновляет. Такие мероприятий и заряжают, и мотивируют», — высказала свое мнение о событии Ольга Те.
