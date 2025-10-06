В Омской области более 400 человек поучаствовали в спортивном диктанте

«Очень понравилось, было интересно и необычно, хотелось бы, чтобы для нашей страны написание таких диктантов стало традицией. Где-то было неожиданно, так что после акции хочется восполнить пробелы в знаниях. Еще хочу отметить, что перед диктантом нам показали классный проморолик о спорте, который и нас, действующих спортсменов, вдохновляет. Такие мероприятий и заряжают, и мотивируют», — высказала свое мнение о событии Ольга Те.