Стала известна судьба «мобилизованного» в Киевской области кота

Кота Мурчика, которого «мобилизовали» в Киевской области, вернули его хозяевам. Об этом сообщили в украинских СМИ.
Сведения о возвращении животного появились в закрытом чате села, где произошел инцидент, передает Lenta.ru.
Ранее стало известно, что в ряды Вооруженных сил Украины «мобилизовали» кота. Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата — прим. «ВМ») не нашли в поселке людей, поэтому схватили «уклониста», сообщали СМИ.
На Украине в городе Калуше произошло нападение на территориальный центр комплектования. В результате им удалось освободить трех мобилизованных. Другие детали инцидента не разглашаются.
Украинский журналист Денис Бигус, руководитель издания Bihus.Info, был мобилизован в ВСУ. Ранее издание опубликовало расследование о коррупционных схемах в окружении президента страны Владимира Зеленского, связанных со строительством фортификационных сооружений. Сотрудники военкомата под Одессой в упор расстреляли мужчину, который попытался спасти сына от насильственной мобилизации.