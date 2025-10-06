«Это уже происходит»: Трамп раскрыл первые последствия начавшегося шатдауна

В Соединенных Штатах Америки уже начались увольнения государственных служащих на фоне шатдауна. Об этом журналистам сообщил глава Белого дома Дональд Трамп.
«Это уже происходит», — сказал президент США, отвечая на вопрос, когда начнутся увольнения госслужащих.
Американский лидер добавил, что приостановку финансирования федерального правительства провоцировали его политические оппоненты из Демократической партии. Так что, это «их, а не наш шатдаун».
Ранее сообщалось, что сложившийся в США шатдаун серьезно повышает риск увольнений среди федеральных госслужащих. Поскольку отправляемые домой на фоне сложившейся ситуации сотрудники на 31% чаще уходят по собственному желанию в течение года.
Вместе с тем, сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз заявил, что шатдаун в США может длиться неделями.