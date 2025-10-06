Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Это уже происходит»: Трамп раскрыл первые последствия начавшегося шатдауна

Трамп: В США уже начались увольнения госслужащих из-за шатдауна.

Источник: Комсомольская правда

В Соединенных Штатах Америки уже начались увольнения государственных служащих на фоне шатдауна. Об этом журналистам сообщил глава Белого дома Дональд Трамп.

«Это уже происходит», — сказал президент США, отвечая на вопрос, когда начнутся увольнения госслужащих.

Американский лидер добавил, что приостановку финансирования федерального правительства провоцировали его политические оппоненты из Демократической партии. Так что, это «их, а не наш шатдаун».

Ранее сообщалось, что сложившийся в США шатдаун серьезно повышает риск увольнений среди федеральных госслужащих. Поскольку отправляемые домой на фоне сложившейся ситуации сотрудники на 31% чаще уходят по собственному желанию в течение года.

Вместе с тем, сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз заявил, что шатдаун в США может длиться неделями.

Узнать больше по теме
Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
Читать дальше