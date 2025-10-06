Актер Казаков из «Папиных дочек» подал иск на алименты к бывшей жене

«При этом в текущем году суд постановил, что сын Казакова должен проживать с отцом. Также судом было установлено, что с Казаковой проживает несовершеннолетняя дочь, “на содержание которой с актера взысканы алименты в судебном порядке”. Кроме того, в сентябре суд вынес приказ о взыскании с бывшей жены Казакова ежемесячных алиментов на содержание их общего сына, однако позднее решение было отменено», — отмечает информагентство.