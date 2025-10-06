Актер Казаков из «Папиных дочек» подал иск на алименты к бывшей жене

Актер Михаил Казаков, сыгравший Илью Полежайкина в сериале «Папины дочки», подал иск на алименты к бывшей жене Елене Казаковой, сообщает РИА Новости.
«Я уже подал иск, но не в мировой, а в районный суд», — рассказал артист информагентству.
В начале сентября Казаков попал в реестр неплательщиков алиментов с задолженностью 224 тысячи рублей. В разговоре с РИА Новости он пояснил, что его включили в «черный список» из-за алиментов, на которые подала его экс-супруга — на их общего сына и дочь, над которой артист признал отцовство, находясь в браке.
«При этом в текущем году суд постановил, что сын Казакова должен проживать с отцом. Также судом было установлено, что с Казаковой проживает несовершеннолетняя дочь, “на содержание которой с актера взысканы алименты в судебном порядке”. Кроме того, в сентябре суд вынес приказ о взыскании с бывшей жены Казакова ежемесячных алиментов на содержание их общего сына, однако позднее решение было отменено», — отмечает информагентство.