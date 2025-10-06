Стали известны категории граждан, у которых в ноябре вырастут пенсии

Пенсионеры, которые прекратили работать в сентябре, теперь будут получать пенсию с учетом всех предыдущих индексаций. Им также полагается дополнительная выплата за октябрь, когда они еще числились безработными, но перерасчет после ухода с работы еще не был завершен.