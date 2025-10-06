Ричмонд
Стали известны категории граждан, у которых в ноябре вырастут пенсии

С 1 ноября этого года отдельные категории пенсионеров будут получать повышенные выплаты.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Пенсионеры, которым в октябре исполнилось 80 лет, получат бессрочную надбавку. С ноября их пенсия увеличится вдвое: вместо 8134,88 рубля они будут получать до 16 269,76 рубля. Повышение произойдет автоматически, без необходимости заявления со стороны пенсионера. То же самое касается и тех, кто получит инвалидность I группы.

Для бывших работников угольной отрасли и пилотов гражданской авиации предусмотрен очередной перерасчет пенсий. Социальный фонд проводит его каждые три месяца (в феврале, мае, августе и ноябре). Чтобы получить эту надбавку, нужно выйти на пенсию с должности, дающей право на доплату.

Пенсионеры, которые прекратили работать в сентябре, теперь будут получать пенсию с учетом всех предыдущих индексаций. Им также полагается дополнительная выплата за октябрь, когда они еще числились безработными, но перерасчет после ухода с работы еще не был завершен.