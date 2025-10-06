В России отмечают Всемирный день архитектуры

Всемирный день архитектуры отмечается с 1996 года в первый понедельник октября по решению Международного союза архитекторов (МСА). По данным Союза архитекторов России, в стране зарегистрировано более 127 тысяч специалистов в этой области, сообщили в АНО «Национальные приоритеты».
В числе выдающихся примеров архитектуры — новое здание национального театра Галиасгара Камала в Казани, музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» в Севастополе, многофункциональное пространство «Севкабель Порт» в Санкт-Петербурге. С этого года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется повышению квалификации специалистов в области архитектуры, градостроительства и строительства по программе «Архитекторы.РФ».
Предложить свои идеи по преображению нашей страны теперь могут и студенты архитектурных направлений российских вузов. В 2024 году при поддержке Минстроя РФ был запущен национальный студенческий конкурс «Благоустрой». Конкурс направлен на создание дизайн-проектов благоустройства общественных пространств и формирование библиотеки креативных решений, которые в дальнейшем смогут реализовать регионы по программе нацпроекта. Заявку на второй сезон конкурса можно подать до 30 октября 2025 года на сайте благо-устрой.рф. Принять участие в нем могут студенты в возрасте от 17 до 35 лет, обучающиеся на архитектурно-строительных факультетах.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.