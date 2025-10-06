Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России отмечают Всемирный день архитектуры

В стране зарегистрировано более 127 тыс. специалистов в этой области.

Всемирный день архитектуры отмечается с 1996 года в первый понедельник октября по решению Международного союза архитекторов (МСА). По данным Союза архитекторов России, в стране зарегистрировано более 127 тысяч специалистов в этой области, сообщили в АНО «Национальные приоритеты».

В числе выдающихся примеров архитектуры — новое здание национального театра Галиасгара Камала в Казани, музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» в Севастополе, многофункциональное пространство «Севкабель Порт» в Санкт-Петербурге. С этого года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется повышению квалификации специалистов в области архитектуры, градостроительства и строительства по программе «Архитекторы.РФ».

Предложить свои идеи по преображению нашей страны теперь могут и студенты архитектурных направлений российских вузов. В 2024 году при поддержке Минстроя РФ был запущен национальный студенческий конкурс «Благоустрой». Конкурс направлен на создание дизайн-проектов благоустройства общественных пространств и формирование библиотеки креативных решений, которые в дальнейшем смогут реализовать регионы по программе нацпроекта. Заявку на второй сезон конкурса можно подать до 30 октября 2025 года на сайте благо-устрой.рф. Принять участие в нем могут студенты в возрасте от 17 до 35 лет, обучающиеся на архитектурно-строительных факультетах.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.