В России отмечают Всемирный день архитектуры

Предложить свои идеи по преображению нашей страны теперь могут и студенты архитектурных направлений российских вузов. В 2024 году при поддержке Минстроя РФ был запущен национальный студенческий конкурс «Благоустрой». Конкурс направлен на создание дизайн-проектов благоустройства общественных пространств и формирование библиотеки креативных решений, которые в дальнейшем смогут реализовать регионы по программе нацпроекта. Заявку на второй сезон конкурса можно подать до 30 октября 2025 года на сайте благо-устрой.рф. Принять участие в нем могут студенты в возрасте от 17 до 35 лет, обучающиеся на архитектурно-строительных факультетах.