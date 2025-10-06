Индия арендовала Ил-76 для перевозки груза в Антарктиду

Индийские научные экспедиции в Антарктиду начались в 1981 году. До этого момента оборудование и исследовательские группы доставлялись на континент морским путем, зачастую под управлением иностранных судов. В последние годы геополитическая обстановка, длительные задержки в получении разрешений, а также проблемы с надежностью морских перевозок стали серьезным вызовом для Национального центра полярных и океанических исследований Индии (NCPOR), расположенного в Гоа.