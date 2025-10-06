Ричмонд
Индия арендовала Ил-76 для перевозки груза в Антарктиду

Грузовой самолет перевез 18 тонн снаряжения для индийских исследователей, работающих на базах Бхарати и Майтри.

Источник: Аргументы и факты

Индийские ученые впервые воспользуются российским самолетом Ил-76 для прямой доставки исследовательского оборудования в Антарктиду.

Как сообщает издание The Indian Express, грузовой самолет с научным оборудованием, предназначенным для изучения атмосферных и климатических изменений, вылетел на континент 2 октября. В его грузовом отсеке находятся 18 тонн медикаментов, продовольствия, снаряжения и предметов первой необходимости для сотрудников индийских исследовательских баз Бхарати и Майтри.

Индийские научные экспедиции в Антарктиду начались в 1981 году. До этого момента оборудование и исследовательские группы доставлялись на континент морским путем, зачастую под управлением иностранных судов. В последние годы геополитическая обстановка, длительные задержки в получении разрешений, а также проблемы с надежностью морских перевозок стали серьезным вызовом для Национального центра полярных и океанических исследований Индии (NCPOR), расположенного в Гоа.

Директор NCPOR Тамбан Мелот рассказал The Indian Express, что использование Ил-76 стало решением этой проблемы. Этот грузовой самолет обладает большой грузоподъемностью и способностью приземляться на замерзшие взлетно-посадочные полосы Антарктиды благодаря специальным шинам низкого давления.

Ранее сообщалось, что Индия рассматривает возможность приобретения дополнительных пяти российских систем противовоздушной обороны С-400 «Триумф».