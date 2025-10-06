Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Будущее наступает: как архитектурные проекты меняют облик городов России

Архитектура — это лицо каждого города.

Архитектура — это лицо каждого города. В нашей стране много памятников, известных на весь мир: Храм Василия Блаженного, Кижский погост, Петергоф, Русский мост во Владивостоке, Софийский собор в Великом Новгороде, Ласточкино гнездо — список можно продолжать бесконечно.

Все, что мы перечислили, — признанная классика. При этом часто визитной карточкой городов становятся и работы современных архитекторов. Они действуют решительно и смело, экспериментируют с материалами, формами, цветом. 6 октября, когда празднуется Всемирный день архитектуры, показываем некоторых интересных проектах. Делать города России красивыми и комфортными — одна из основных задач нацпроекта «Инфраструктура для жизни».