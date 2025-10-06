Создана модель для предсказания параметров лазерного переноса металлов на стекло

Уточняется, что один из наиболее простых и гибких методов переноса металлов на стекло — лазерно-индуцированный обратный перенос (LIBT). С помощью него можно создавать покрытия в микронном разрешении — меньше толщины человеческого волоса. Интенсивный поток лазерного излучения подается на металлическую пластину, которая разогревается до высоких температур и испаряется. Так образуется облако из взвеси паров, капель и мелких частиц металла в воздухе — парогазовый факел. Затем он «долетает» до расположенной на небольшом расстоянии прозрачной подложки и оседает на ней.