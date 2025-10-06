В Екатеринбурге водители трамваев отказываются ездить в опасные районы

«Если вы заметили, что несовершеннолетние пытаются зацепиться за вагон или между вагонами, залезть на крышу во время движения, открывают двери, если они пытаются залезть во вторую кабину водителя во втором вагоне — пожалуйста, сигнализируйте водителю, cами не пытайтесь их остановить — они нападают на людей. В противном случае водители будут отказываться от Вторчермета, Керамики и Солнечного», — транслирует «Сигнал Урал» текст объявления.