В Екатеринбурге водители трамваев отказываются ездить в опасные районы

«Если вы заметили, что несовершеннолетние пытаются зацепиться за вагон или между вагонами, залезть на крышу во время движения, открывают двери, если они пытаются залезть во вторую кабину водителя во втором вагоне — пожалуйста, сигнализируйте водителю, cами не пытайтесь их остановить — они нападают на людей. В противном случае водители будут отказываться от Вторчермета, Керамики и Солнечного», — транслирует «Сигнал Урал» текст объявления.
Такие меры были приняты после происшествия со стрельбой в трамвае номер 15.
Теперь, проезжая остановки, водители предупреждают: если пассажиры замечают попытки подростков зацепиться за движущиеся вагоны, проникнуть в кабины водителей или нанести ущерб имуществу транспортного средства, они обязаны немедленно сообщать об этом сотрудникам транспорта. При этом водителям категорически запрещается самостоятельно пытаться пресечь подобные нарушения, что поставит под угрозу безопасность движения.
Напомним, что проблема обострилась осенью текущего года. Так, 5 октября, водитель получил ранение в результате стрельбы из пневматического пистолета. Нападение совершил ученик девятого класса, которого впоследствии задержали правоохранительные органы. Следователи проводят проверку обстоятельств дела согласно статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации («Хулиганство») и статье 167 УК РФ («Умышленное повреждение чужого имущества»).
Водители могут отказаться от обслуживания маршруты, проходящих по южной части города, включая районы Вторчермет, Керамика и Солнечный, если меры безопасности не будут усилены. Такое развитие событий существенно усложнит транспортное сообщение горожан.