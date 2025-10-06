Кто из татарстанцев обязан заменить водительские права в 2026 году

Водительское удостоверение действует 10 лет, поэтому важно вовремя его менять, чтобы избежать штрафов. В 2026 году потребуется заменить права, выданные в 2016 году. Также это касается тех, чьи права истекли в 2023 году, но были автоматически продлены на три года. Такое продление действовало для документов, срок которых истекал с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года.