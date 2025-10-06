В Перми ищут подрядчика на обслуживание платных парковок

В Перми объявлен конкурс на выбор подрядчика, который будет обслуживать 13 платных парковок. Работы рассчитаны на год, а сумма контракта составляет 13 миллионов рублей. Информация размещена на портале госзакупок.
Заявки на участие принимаются до 20 октября, итоги подведут 23 октября. Контракт начнут действовать с момента подписания и завершится 30 ноября 2026 года.
Обслуживанию подлежат как внутригородские, так и перехватывающие парковки — всего 8 и 5 площадок соответственно, общей площадью почти 29 тысяч квадратных метров. Среди них — парковки на улицах Ленина, Пермская, Пушкина, Попова, Белинского, Революции, Окулова, Мира и Локомотивная.
Летом от подрядчика потребуют регулярную уборку, вывоз мусора и подметание. Зимой — своевременную расчистку от снега. После завершения снегопада площадки должны быть убраны в течение трех часов.
Ранее «КП-Пермь» писала, что в Перми планируют изменить правила организации платных парковок. Вместо установки паркоматов власти собираются развивать приобъектные парковочные зоны — такие предложения обсудили на заседании комитета гордумы по экономике.