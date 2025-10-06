В Перми ищут подрядчика на обслуживание платных парковок

Обслуживанию подлежат как внутригородские, так и перехватывающие парковки — всего 8 и 5 площадок соответственно, общей площадью почти 29 тысяч квадратных метров. Среди них — парковки на улицах Ленина, Пермская, Пушкина, Попова, Белинского, Революции, Окулова, Мира и Локомотивная.