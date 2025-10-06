Забрался на Эйфелеву башню на велосипеде: звезда Tiktok побил необычный мировой рекорд

Блогер Орельен Фонтенуа поднялся на велосипеде до второго этажа Эйфелевой башни. Эта площадка является самой высокой точкой знаменитого парижского сооружения, доступной для подъема по лестнице. Таким образом мужчина побил необычный мировой рекорд, пишет CNN.
Спортсмен преодолел дистанцию за 12 минут и 30 секунд, что почти на семь минут быстрее предыдущего достижения, установленного Хьюгом Ришаром в 2002 году. Особенность подъема заключалась в том, что крутить педали на лестничных пролетах было практически невозможно.
Фонтенуа объяснил, что для выполнения трюка ему приходилось постоянно жать на тормоз и сжимать шину, поскольку его велосипед не имел специальной подвески. Достижению рекорда предшествовали многочисленные часы интенсивных тренировок в спортзале и работы со скакалкой. Это не первое подобное достижение спортсмена — ранее он уже покорял другие высотные здания в Париже и телебашню в эстонском Таллинне.
Блогер, имеющий более миллиона подписчиков на платформах TikTok и YouTube, заявил, что в дальнейшем планирует покорить самые высокие башни мира. Конечной целью он назвал подъем на башню Бурдж-Халифа в Дубае.
