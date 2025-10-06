Забрался на Эйфелеву башню на велосипеде: звезда Tiktok побил необычный мировой рекорд

Фонтенуа объяснил, что для выполнения трюка ему приходилось постоянно жать на тормоз и сжимать шину, поскольку его велосипед не имел специальной подвески. Достижению рекорда предшествовали многочисленные часы интенсивных тренировок в спортзале и работы со скакалкой. Это не первое подобное достижение спортсмена — ранее он уже покорял другие высотные здания в Париже и телебашню в эстонском Таллинне.