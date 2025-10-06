В США ввели «Закон Ирины» для того, чтобы казнить убийцу украинской беженки

Губернатор Северной Каролины Джош Стейн подписал закон о масштабной реформе уголовного правосудия, названной в честь украинской беженки Ирины Заруцкой, убитой в поезде в Шарлотте, что повышает вероятность того, что ее предполагаемому убийце может грозить смертная казнь через расстрел, пишет New York Post.
«Законопроект 307 Палаты представителей, получивший название “Закон Ирины”, был одобрен подавляющим большинством голосов обеих палат в законодательном собрании штата Тар Хил, где республиканцы имеют большинство. Затем в пятницу он был утвержден губернатором-демократом Джошем Стейном», — говорится в материале.
Законопроект включает поправку, которая могла бы позволить Северной Каролине возобновить смертную казнь, в том числе через расстрел. Новые положения позволят обойти юридические проблемы, из-за которых приостановили казнь в штате с 2006 года.
«Законопроект 307 Палаты представителей, или “Закон Ирины”, предупреждает судебную систему о необходимости обратить особое внимание на людей, которые могут представлять высокий риск насилия, прежде чем принимать решение об их освобождении под залог. Это хорошо, и поэтому я подписал его», — подчеркнул Стейн.
Напомним, Заруцкая ехала на поезде в Шарлотте, когда на нее сзади напал мужчина, он зарезал ее ножом. Полиция задержала Декарлоса Брауна-младшего, ранее его арестовывали 14 раз, но отпускали. Президент США Дональд Трамп призвал казнить виновного в смерти Заруцкой.
Ранее были опубликованы записи звонков очевидцев в 911 после убийства Заруцкой.