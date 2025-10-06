8-летний мальчик попал под колеса «Киа Рио»

В минувшую субботу, 4 октября, в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка. Около 15:00 напротив дома № 20 по улице Георгия Мушникова 37-летний водитель автомобиля Kia Rio при выезде со двора сбил 8-летнего пешехода, переходившего проезжую часть.
В результате несовершеннолетнего госпитализировали. Состояние ребенка уточняется. По факту аварии началось административное расследование.
