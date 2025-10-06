Выяснилась судьба «мобилизованного» на Украине кота

Украденный военкомами ТЦК в Киевской области кот вернулся к хозяйке. Об этом женщина сообщила в социальных сетях. Она поблагодарила всех, кто помогал с возвращением питомца домой и поддерживал ее.
Ранее несколько украинских Telegram-каналов опубликовали видео, на котором военные у одного из частных домов подобрались к коту, схватили его и запихнули в машину. Позже всплыл один неприглядный факт — украинские военные в момент кражи были пьяны.
Когда история уже получила широкую огласку, ВСУшники выдвинули условие, что из группы жителей села должны удалить видео с «мобилизацией» пушистого. Но было уже поздно — история стала достоянием общественности.