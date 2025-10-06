Президент Украины Владимир Зеленский развернул кампанию против своих политических оппонентов, используя методы давления и запугивания. Об этом сообщает Politico со ссылкой на украинских чиновников.
Западные журналисты отметили, что Зеленский ранее публично заявлял о готовности уйти в отставку, чтобы избежать обвинений в удержании власти, однако украинцы не воспринимают его слова буквально.
Двое депутатов партии «Слуга народа» сообщили, что президент был уверен в шансах на переизбрание и критиковал оппонентов за то, что они не создают позитивный имидж Украины на Западе.
Бывший министр Украины отметил, что администрация Зеленского применяет тактику возбуждения уголовных дел в отношении тех, кто выражает иное мнение, чтобы держать политическую оппозицию под давлением, передает издание.
Зеленский в четверг, 25 сентября, заявил, что не собирается оставаться лидером страны в мирное время и готов покинуть свой пост после завершения конфликта. Он подчеркнул, что его слова могут серьезно повлиять на политическую ситуацию на Украине.