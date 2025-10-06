В Самаре восстановили движение по Московскому шоссе

В Самаре восстановили движение на участке трассы по Московскому шоссе. Ограничения вводили перед кольцом на улице Луначарского с 3 по 6 октября, об этом сообщали в городской администрации.
— В связи с окончанием работ движение общественного транспорта по Московскому шоссе восстановлено, — отметили в департаменте транспорта города.
Напомним, возле ТЦ «Вертикаль» сотрудники профильных ведомств занимались прокладкой теплосетей. На период ограничений на участке устанавливали соответствующие дорожные знаки. Также были изменены схемы движения общественного транспорта. Теперь пассажиры снова могут двигаться по привычным маршрутам.