Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре восстановили движение по Московскому шоссе

В Самаре восстановлено движение на участке трассы по Московскому шоссе.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре восстановили движение на участке трассы по Московскому шоссе. Ограничения вводили перед кольцом на улице Луначарского с 3 по 6 октября, об этом сообщали в городской администрации.

— В связи с окончанием работ движение общественного транспорта по Московскому шоссе восстановлено, — отметили в департаменте транспорта города.

Напомним, возле ТЦ «Вертикаль» сотрудники профильных ведомств занимались прокладкой теплосетей. На период ограничений на участке устанавливали соответствующие дорожные знаки. Также были изменены схемы движения общественного транспорта. Теперь пассажиры снова могут двигаться по привычным маршрутам.