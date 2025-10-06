За 350 млн рублей в Омске владелец объектов Камергерского переулка их продает

В Омске вновь пройдёт аукцион по продаже помещений в Камергерском переулке. Их владелец продаёт 100% уставного капитала ООО «Атриум», ему же, в свою очередь, принадлежит вся инфраструктура переулка.
Аукцион состоится 22 октября, это известно из информации на сайте «Российского аукционного дома». Цена названа очень большая, в 350 млн рублей.
Напомним, в переулке сейчас работают более десяти кафе и ресторанов, в том числе кофейня Skuratov, ресторан DVORIK, бар «Своё место», винный бар «Одно-Вино» и другие. После смены владельца все они будут работать там же в обычном режиме.
Комплекс включает в себя несколько нежилых зданий и участков земли, предназначенных для размещения кафе, ресторанов, музеев и других общественных пространств. Все помещения сдаются в аренду.
«Дополнительно готово к сдаче в аренду помещение с кодовым названием “Стекляшка”, введённое в эксплуатацию в начале 2024 года (два отдельных входа, общая площадь — 591 кв. м, перед зданием расположен свободный земельный участок, на котором можно разместить летние площадки)», — указали в предложении о продаже.
Покупателю 100% доли ООО «Атриум» будут доступны и три помещения под реконструкцию для дальнейшего развития проекта. Это «Чердак» в здании на ул. Ленина, 11/13а, «Сеновал» (двухэтажное пространство с верандой) на ул. Бударина, 3 и цокольные помещения в 134,7 кв. м на ул. Бударина, 3.
Владелец добавил, что у объекта отличная транспортная доступность, а со стороны улицы Бударина много парковочных мест.
В Омске ООО «Атриум» уже 10 лет занимается арендным бизнесом. Ранее в этом году оно уже пыталось продать помещения в Камергерском переулке, но в июле аукцион не состоялся, желающих для участия найти не удалось.
Нынешний же прием заявок продлится до 17 октября.
