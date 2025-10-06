Под Красноярском нашли туристок, видевших Усольцевых до исчезновения

Ранее стало известно, что в том месте, где может находиться семья Усольцевых, квадрокоптер заснял двух медведей. В машине семьи оперативники не нашли туристического снаряжения. В поисках задействованы полицейские, спасатели, волонтеры и местные жители. Известно, что Усольцевы отправились в поход в легкой одежде. По данным на утро 6 октября, численность поисково-спасательной группы составила 356 человек и 47 единиц техники.