Под Красноярском нашли туристок, видевших Усольцевых до исчезновения

Следователи нашли двух женщин-туристок, которые видели семью Усольцевых на подходе к горе в Партизанском районе Красноярского края до исчезновения. Как сообщили журналистам в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии, очевидцы утверждают, что с семьей все было в порядке.
«Достоверно следователями установлено, что на подходе к горе семью туристов видели женщины-туристки. Они установлены и допрошены. По их словам, с семьей все было хорошо», — сказано в сообщении СК.
По данным регионального ГУ МВД России, к поискам присоединились оперативники управления уголовного розыска. Сотрудники правоохранительных органов повторно допросили очевидцев и просмотрели записи с камер видеонаблюдения в поселке Кутурчин.
Ранее стало известно, что в том месте, где может находиться семья Усольцевых, квадрокоптер заснял двух медведей. В машине семьи оперативники не нашли туристического снаряжения. В поисках задействованы полицейские, спасатели, волонтеры и местные жители. Известно, что Усольцевы отправились в поход в легкой одежде. По данным на утро 6 октября, численность поисково-спасательной группы составила 356 человек и 47 единиц техники.