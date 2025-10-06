Свердловчан предупредили о сбоях в работе телеканалов

В Свердловской области до 23 октября возможны сбои в вещании телеканалов. Об этом сообщает сайт российской телевизионной и радиовещательной сети. Искажение радиосигнала связано с влиянием Солнца на спутники.
— Из-за солнечной интерференции возможно временное ухудшение работы каналов спутниковой связи. В связи с этим, в этот период возможны перерывы в трансляции программ продолжительностью до 5 минут, — говорится на сайте.
Так, кратковременные отключения сигнала будут производится с 10:13 до 11:20 по местному времени на каналах, входящих в первый и второй мультиплекс цифрового телевидения России.
Ранее мы сообщали о временном отключении теле и радиовещания в некоторых городах Свердловской области. Это связано с проведением профилактических и других плановых работ.