В подмосковных Химках после капремонта открыли роддом

Роддом в городе Химки Московской области возобновил работу после капитального ремонта, который проводили в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Учреждение рассчитано на 102 койки. Помимо шести родильных блоков, там есть гинекологическое отделение, операционный блок и палата интенсивной терапии для новорожденных с современным оборудованием. В частности, там расположены открытые реанимационные системы для малышей и специальные транспортные боксы (кувезы). Кроме того, в здании предусмотрено три приемных отделения.
«Мы предоставляем женщинам самые комфортные условия для родоразрешения, чтобы они могли родить максимально бережно для себя и, выйдя из наших стен, были готовы повторить этот опыт в дальнейшем. Несмотря на то, что это, конечно, очень сложный процесс. У нас есть комната для молодых мам, где они проходят обучение основам ухода за младенцами — гигиенические основы, грудное вскармливание», — отметила акушерка приемного отделения Химкинского роддома Виктория Гарбуз.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.