В подмосковных Химках после капремонта открыли роддом

«Мы предоставляем женщинам самые комфортные условия для родоразрешения, чтобы они могли родить максимально бережно для себя и, выйдя из наших стен, были готовы повторить этот опыт в дальнейшем. Несмотря на то, что это, конечно, очень сложный процесс. У нас есть комната для молодых мам, где они проходят обучение основам ухода за младенцами — гигиенические основы, грудное вскармливание», — отметила акушерка приемного отделения Химкинского роддома Виктория Гарбуз.