Полежайкин из «Папиных дочек» через суд требует с бывшей жены алименты

Актёр Михаил Казаков, исполнявший роль Ильи Полежайкина в сериале «Папины дочки», подал иск о взыскании алиментов со своей бывшей супруги Елены Казаковой. Она сама подала в суд на взыскание алиментов ещё 3−4 года назад, хотя всё это время их общий сын жил с отцом.