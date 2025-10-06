Британец выиграл 106 млн, три месяца устраивал вечеринки и попал в больницу

Водитель погрузчика из Великобритании, 39-летний Адам Лопес, сорвал джекпот — он выиграл 1,3 млн долларов (106 млн рублей) в лотерею, мужчина бросил работу и устроил безостановочную вечеринку длиной в 3 месяца, из-за чего попал в больницу, пишет New York Post.
«Я знал, что то, что я делаю придет к концу, и это почти закончилось самым худшим из возможных способов. Это был огромный, огромный тревожный звонок», — заявил изданию Лопес.
По его словам, он три месяца без остановки веселился и спускал деньги, но однажды вечером ему стало плохо — он не мог дышать, ходить и ощущал, что теряет сознание. Лопес позвонил в скорую помощь, его госпитализировали с двусторонней тромбоэмболией легочной артерии.
«Это просто заставляет вас взглянуть на обе стороны жизни, потому что не имеет значения, есть ли у вас миллион, 100 миллионов, миллиард, триллион — когда вы находитесь на заднем сиденье машины скорой помощи, все это не имеет значения», — поделился мужчина.
Он добавил, что очень жалеет об увольнении с работы, после этого его жизнь потеряла структуру и начался хаос.
По словам Лопеса, после восстановления он постарается вернуться к прежней жизни и больше не будет совершать подобных ошибок.