В Пермском крае необоснованно прекратили социальные выплаты

На защиту прав жителей Чусового встала прокуратура.

Источник: Комсомольская правда

Чусовская прокуратура Пермского края проверила обращение местных жителей о нарушении прав по социальной поддержке. Они состоят на учете по льготным категориям в части оплаты жилых помещений и коммунальных услуг.

Надзорные мероприятия выявили необоснованное прекращение ГКУ «Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края» выплат граждан, а также истребование от них документов, не предусмотренных законодательством.

Прокуратура добилась восстановление прав социальной поддержки. Предусмотренные законом ежемесячные денежные компенсации возобновлены. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

«В целях устранения выявленных нарушений руководителю государственного учреждения внесено представление», — сообщила прокуратура Пермского края.