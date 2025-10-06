Европейцы все чаще смотрят в небо с тревогой: местным жителям стали мерещиться дроны

Издание The Guardian сообщает о возрастающей тревожности среди жителей европейских стран, связанной с регулярными появлениями беспилотных летательных аппаратов в небе. Хотя подобные инциденты не привели к серьезным последствиям, эксперты полагают, что они заставляют людей чувствовать себя более уязвимыми.
Ярким примером стал случай с норвежским рыбаком Вегардом Раббаном, который в конце сентября наблюдал странный красный огонек над своим домом на западном побережье Норвегии. Его сыновья начали нервничать, а сам Раббан отметил, что хотя лично не испытывает страха, но такие инциденты оказывают психологическое воздействие на норвежцев.
«Чем больше людей видят беспилотники, тем больше народа спрашивает, что происходит. Им любопытно. Думаю, что кто-то наблюдает за нами и пытается понять, как мы реагируем на беспилотники», — указал мужчина.
Он высказал предположение, что ситуация в Европе может быстро обостриться, поскольку все больше людей задаются вопросами о происходящем.