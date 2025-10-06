Разработан ИИ-помощник для врачей

Система работает на основе нейросетей и специализированного графа знаний ANDSystem — это база данных о взаимосвязях между заболеваниями, симптомами и лекарствами, которую ученые НГУ и Института цитологии и генетики СО РАН создавали 10 лет. «Доктор Пирогов» выдает список вероятных диагнозов, рекомендует необходимые обследования и варианты лечения с учетом совместимости препаратов. По словам ученых, система будет особенно полезна в деревнях и отдаленных районах, где мало узких специалистов. Пациент может заранее описать свои жалобы, а система составит список болезней — от самых опасных к менее серьезным.