Главные новости 6 октября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 6 октября 2025.
За ночь над Россией сбили 251 дрон
Больше всего беспилотников уничтожили над Черным морем, в Крыму, Курской и Белгородской областях, один сбит на подлете к Москве. На этом фоне в аэропортах Саратова, Сочи, Геленджика, Краснодара, Нижнего Новгорода, Ярославля и Калуги вводили ограничения на прием и отправку рейсов.
Макрон высмеял инициативу главы ЕК о постройке стены дронов
Президент Франции язвительно раскритиковал на саммите ЕС в Копенгагене председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и ее инициативу о постройке стены дронов, пишет британская газета Financial Times. «Иногда я с опаской отношусь к слишком общим терминам. Существуют ли железные купола для европейцев или стены из дронов? Все гораздо сложнее и изощреннее», — цитирует Макрона FT.
Активистов «Флотилии стойкости» депортируют из Израиля в Грецию
Шведская активистка Грета Тунберг будет среди более 70 человек разных национальностей, которые в понедельник покинут Израиль после задержания на борту перехваченной флотилии помощи из Газы. Об этом сообщил телеканал France 24. Большинство активистов доставят в Грецию, откуда они смогут вернуться в свои страны.
Трамп: первый этап переговоров с «Хамас» завершится на этой неделе
Президент США заявил, что переговоры с палестинским движением «Хамас» идут очень быстрыми темпами. По его словам, первый этап завершится на этой неделе. В понедельник стороны обсудят условия обмена израильских заложников на палестинских заключенных в соответствии с планом США по прекращению огня в Газе.
Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале СВО
Ангела Меркель рассказала, что в 2021 году предложила новый формат диалога между Евросоюзом и президентом России Владимиром Путиным, но Эстония, Латвия, Литва и Польша активно воспротивились этой идее из-за опасений, что ЕС не сможет выработать общую политику в отношении Москвы. Об этом экс-канцлер Германии заявила в интервью венгерскому изданию Partizán.