Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости 6 октября 2025 года

Последние новости за сегодня — 6 октября 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Диана Потапова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 6 октября 2025.

За ночь над Россией сбили 251 дрон

Источник: РИА "Новости"

Больше всего беспилотников уничтожили над Черным морем, в Крыму, Курской и Белгородской областях, один сбит на подлете к Москве. На этом фоне в аэропортах Саратова, Сочи, Геленджика, Краснодара, Нижнего Новгорода, Ярославля и Калуги вводили ограничения на прием и отправку рейсов.

Макрон высмеял инициативу главы ЕК о постройке стены дронов

Источник: Reuters

Президент Франции язвительно раскритиковал на саммите ЕС в Копенгагене председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и ее инициативу о постройке стены дронов, пишет британская газета Financial Times. «Иногда я с опаской отношусь к слишком общим терминам. Существуют ли железные купола для европейцев или стены из дронов? Все гораздо сложнее и изощреннее», — цитирует Макрона FT.

Активистов «Флотилии стойкости» депортируют из Израиля в Грецию

Источник: Reuters

Шведская активистка Грета Тунберг будет среди более 70 человек разных национальностей, которые в понедельник покинут Израиль после задержания на борту перехваченной флотилии помощи из Газы. Об этом сообщил телеканал France 24. Большинство активистов доставят в Грецию, откуда они смогут вернуться в свои страны.

Трамп: первый этап переговоров с «Хамас» завершится на этой неделе

Источник: Reuters

Президент США заявил, что переговоры с палестинским движением «Хамас» идут очень быстрыми темпами. По его словам, первый этап завершится на этой неделе. В понедельник стороны обсудят условия обмена израильских заложников на палестинских заключенных в соответствии с планом США по прекращению огня в Газе.

Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале СВО

Источник: Reuters

Ангела Меркель рассказала, что в 2021 году предложила новый формат диалога между Евросоюзом и президентом России Владимиром Путиным, но Эстония, Латвия, Литва и Польша активно воспротивились этой идее из-за опасений, что ЕС не сможет выработать общую политику в отношении Москвы. Об этом экс-канцлер Германии заявила в интервью венгерскому изданию Partizán.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше