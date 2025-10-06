На Кубани начался конкурс на лучший пилотный проект по обращению с отходами

Конкурс на лучший пилотный проект по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) стартовал в Краснодарском крае по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве ТЭК и ЖКХ региона.
Участники конкурса — операторы по обращению с ТКО — должны предложить способ внедрения двухпоточной системы раздельного накопления отходов. По итогам мероприятия сформируют новую систему сбора ТКО, которая позволит существенно увеличить долю вторичных ресурсов, возвращаемых в хозяйственный оборот. Среди задач проекта также увеличение объема и качества перерабатываемых отходов, повышение эффективности работы региональных операторов и вовлечение жителей в экологическую повестку.
«Идея конкурса заключается в том, что региональные операторы по обращению с ТКО во взаимодействии с органами местного самоуправления, общественными организациями и населением реализуют пилотные проекты. По итогам будет определена наиболее эффективная для края система для ее последующего масштабирования. Отмечу, что особое внимание конкурсанты уделят экономической эффективности предлагаемых решений, а также изучат мнение населения. Важно, чтобы раздельный сбор стал доступным и удобным для каждого жителя края», — подчеркнула заместитель министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Мария Краснощекова.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.