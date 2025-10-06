На Кубани начался конкурс на лучший пилотный проект по обращению с отходами

«Идея конкурса заключается в том, что региональные операторы по обращению с ТКО во взаимодействии с органами местного самоуправления, общественными организациями и населением реализуют пилотные проекты. По итогам будет определена наиболее эффективная для края система для ее последующего масштабирования. Отмечу, что особое внимание конкурсанты уделят экономической эффективности предлагаемых решений, а также изучат мнение населения. Важно, чтобы раздельный сбор стал доступным и удобным для каждого жителя края», — подчеркнула заместитель министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Мария Краснощекова.