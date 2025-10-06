Галкин* избавился от имущества в России

Галкин* владел редким Bentley Arnage.
Юморист Максим Галкин (признан Минюстом в России иноагентом) продал редкий Bentley Arnage класса люкс, которым владел с 2003 года. Его цена варьируется от 2,3 до 4,5 миллиона рублей, сообщают СМИ.
«Галкин* более 20 лет владел автомобилем Bentley Arnage 2000 года выпуска с двигателем 6,75 литра. В марте этого года авто выставлялось на продажу, и в этот же период у него сменился собственник, а также госномер», — сообщили РИА Новости. По данным издания, сейчас в России продаются четыре подобных автомобиля.
Юморист может лишиться прав на товарный знак своего имени после ликвидации ИП, что откроет возможность регистрации бренда третьими лицами, заявление будет рассматривать Роспатент. Параллельно с утратой активов в России, зарубежная карьера юмориста развивается неудачно — концерты в США проходят при низкой заполняемости залов, а запрет на съемку выступлений, по мнению экспертов, связан с попытками оспорить статус иностранного агента.
*Галкин включен в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента.