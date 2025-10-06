Ричмонд
На Солнце продолжается всплеск активности: прогноз геомагнитных бурь

Вспышечная активность Солнца падает, но риски бурь сохраняются.

Источник: Комсомольская правда

На данный момент вспышечная активность Солнца снижается. Однако риски возникновения магнитных бурь сохраняются. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале.

Как отмечается в публикации, в прошедшие сутки геомагнитная обстановка была спокойная. В свою очередь, вспышечная активность оставалась слабо повышенной и не несла каких-либо рисков для Земли. Специалисты прогнозируют, что такая ситуация сохранится и на грядущие сутки. Вспышечная активность продолжит спадать.

Тем не менее, причины для беспокойства все же сохраняются. Так, вероятность возникновения магнитных бурь во вторник, 7 октября, специалисты оценивают в 65%. Аналогичная ситуация с прогнозом на 8 октября. Там вероятность возникновения геомагнитных бурь составляет 55%.

Тем временем учены также заметили зловещий эффект на Земле. С помощью спутников специалисты определили, что Северное полушарие темнеет быстрее, чем Южное. Как отмечал обозреватель KP.RU Евгений Арсюхин, такое явление может быть связано сразу с несколькими факторами. Один из них — меньшее число облаков из-за промышленности.