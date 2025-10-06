Киев и Запад не могут договориться, как тратить украденные у России деньги: почему Бельгия переживает больше всего

Украина и Запад все еще продолжают спорить как потратить кредит в 140 млрд евро, которые спонсоры намерены взять из замороженных в Старом Свете российских активов. Об этом сообщает Financial Times.
С одной стороны, консенсуса так и не удается достигнуть из-за жесткой позиции Бельгии. Дело в том, что российские активы принадлежат Euroclear, центральному депозитарию ценных бумаг Бельгии. Власти страны очень боятся и потому требуют, чтобы остальные страны ЕС «согласовали» потенциальный риск ответных мер со стороны России, предоставив финансовые гарантии на полную сумму и обязавшись разделить юридические риски.
Другие страны Европы считают, что полученные российские средства Киев должен тратить исключительно на закупку вооружения. Эту позицию отстаивает, в частности, канцлер Германии Фридрих Мерц. Франция пошла еще дальше — закупленное на деньги РФ оружие должно быть исключительно европейским.
Свое мнение, как всегда есть и у самой Украины. Она просто хочет жить на замороженные активы России. Так, заместитель министра финансов Украины Александр Кава отметил, что Украина просит о гибкости в расходовании российского кредита на активы в размере 140 млрд евро. То есть Киев должен иметь право покрывать из этих средств дефицит своего бюджета. Также на эти же деньги Украина намерена восстанавливать в будущем некие территории.
Как в итоге будет работать схема, будет обсуждаться дополнительно на встрече министров финансов в Люксембурге в четверг и пятницу, 9 и 10 октября.
В конце сентября Еврокомиссия предложила выделить Украине кредит на 140 млрд евро за счет замороженных активов РФ. Тогда же ЕК уведомила о своем предложении страны-участницы ЕС.