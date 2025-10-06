Киев и Запад не могут договориться, как тратить украденные у России деньги: почему Бельгия переживает больше всего

Свое мнение, как всегда есть и у самой Украины. Она просто хочет жить на замороженные активы России. Так, заместитель министра финансов Украины Александр Кава отметил, что Украина просит о гибкости в расходовании российского кредита на активы в размере 140 млрд евро. То есть Киев должен иметь право покрывать из этих средств дефицит своего бюджета. Также на эти же деньги Украина намерена восстанавливать в будущем некие территории.