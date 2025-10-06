Север Омской области вновь рискует остаться без газа

В понедельник, 6 октября 2025 года, глава Тевризского района Омской области Сергей Чебоксаров обратился к местным жителям ввиду вероятных перебоев с газоснабжением.
«По информации акционерного общества “Тевризнефтегаз”, в связи с низкими добывными возможностями скважин Тевризского газоконденсатного месторождения, в октябре-ноябре 2025 года возможны вынужденные отключения абонентов от газоснабжения», — отметил глава муниципального образования.
Сельчанам рекомендовали запастись исправной альтернативой газу для приготовления пищи.
Отметим, на фоне истощения упомянутого газоконденсатного месторождения в 2025 году ведется прокладка газопроводов совокупной протяженностью около 160 километров для населения не только Тевризского, но также Большереченского, Знаменского и Тарского районов. В частности, летом 2025 года предварительно объявлялось, что в конце октября стартует работа газопровода-отвода от ГРС «Большереченская» до ГРС «Тарская».