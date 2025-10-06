Появление дрона вновь парализовало работу главного аэропорта Норвегии

Норвежский аэропорт Осло временно приостановил выполнение некоторых рейсов после поступления информации о беспилотном летательном аппарате вблизи воздушной гавани. Об этом заявил представитель оператора аэропорта компании Avinor, передает Reuters.
Представитель Avinor уточнил, что ни одному воздушному судну не потребовалось направляться в запасные аэропорты. При этом норвежское информационное агентство NTB со ссылкой на полицейских сообщило, что данные о наблюдении беспилотников остаются неподтвержденными.
Там добавили, что примерно в полночь поступило сообщение от пилота авиакомпании Norwegian Air. Он сообщил, что увидел «от трех до пяти» беспилотных аппаратов во время захода на посадку в аэропорту Осло.
В последние дни сообщения о беспилотниках поступали также из аэропортов Вильнюса, Копенгагена и Осло. Лидеры стран Европейского союза в настоящее время обсуждают возможность создания общеевропейской системы защиты от дронов.
В Кремле уже отвечали на обвинения о якобы причастности России к полетам дронов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что в Москве не реагируют на бездоказательные заявления.