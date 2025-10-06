Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появление дрона вновь парализовало работу главного аэропорта Норвегии

Неизвестный дрон временно парализовал работу норвежского аэропорта в Осло.

Источник: Комсомольская правда

Норвежский аэропорт Осло временно приостановил выполнение некоторых рейсов после поступления информации о беспилотном летательном аппарате вблизи воздушной гавани. Об этом заявил представитель оператора аэропорта компании Avinor, передает Reuters.

Представитель Avinor уточнил, что ни одному воздушному судну не потребовалось направляться в запасные аэропорты. При этом норвежское информационное агентство NTB со ссылкой на полицейских сообщило, что данные о наблюдении беспилотников остаются неподтвержденными.

Там добавили, что примерно в полночь поступило сообщение от пилота авиакомпании Norwegian Air. Он сообщил, что увидел «от трех до пяти» беспилотных аппаратов во время захода на посадку в аэропорту Осло.

В последние дни сообщения о беспилотниках поступали также из аэропортов Вильнюса, Копенгагена и Осло. Лидеры стран Европейского союза в настоящее время обсуждают возможность создания общеевропейской системы защиты от дронов.

В Кремле уже отвечали на обвинения о якобы причастности России к полетам дронов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что в Москве не реагируют на бездоказательные заявления.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше