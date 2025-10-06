Глава Самары поздравил Полину Ерькину с золотой медалью на чемпионате мира

Глава Самары Иван Носков в своём Телеграм-канале поздравил самарскую спортсменку Полину Ерькину с её успехом на мировом первенстве по самбо, проходящем в Индонезии. Полина завоевала золотую медаль среди юниорок в весовой категории до 72 кг, продемонстрировав выдающиеся результаты на престижных международных соревнованиях.
В своём поздравлении мэр отметил важность вклада тренера в достижение Полины:
«Это победа не только спортсменки, но и её тренера — Анны Сараевой. Для Анны это третья золотая медаль её воспитанниц в этом году и седьмая в её карьере!».
Носков выразил восхищение результатами подготовки:
«Поздравляю наших замечательных девушек с успехом и желаю им покорять новые высоты и достигать новых побед!».
Победа Ерькиной стала ярким свидетельством высокого уровня самарской школы самбо и профессионализма её тренерского состава. Успех на мировом первенстве стал результатом многолетней систематической подготовки и подтверждает эффективность применяемых тренировочных методик.