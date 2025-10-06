Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Самары поздравил Полину Ерькину с золотой медалью на чемпионате мира

Молодая самбистка одержала победу в весовой категории до 72 кг.

Источник: ru.freepik.com

Глава Самары Иван Носков в своём Телеграм-канале поздравил самарскую спортсменку Полину Ерькину с её успехом на мировом первенстве по самбо, проходящем в Индонезии. Полина завоевала золотую медаль среди юниорок в весовой категории до 72 кг, продемонстрировав выдающиеся результаты на престижных международных соревнованиях.

В своём поздравлении мэр отметил важность вклада тренера в достижение Полины:

«Это победа не только спортсменки, но и её тренера — Анны Сараевой. Для Анны это третья золотая медаль её воспитанниц в этом году и седьмая в её карьере!».

Носков выразил восхищение результатами подготовки:

«Поздравляю наших замечательных девушек с успехом и желаю им покорять новые высоты и достигать новых побед!».

Победа Ерькиной стала ярким свидетельством высокого уровня самарской школы самбо и профессионализма её тренерского состава. Успех на мировом первенстве стал результатом многолетней систематической подготовки и подтверждает эффективность применяемых тренировочных методик.