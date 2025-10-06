В мясе от 42 поставщиков в Омской области надзор нашел опасные бактерии

Пресс-служба ведомства уточнила, что в 41 пробе мясной продукции обнаружены листерии и сальмонелла, а также следы ветеринарных препаратов. В образцах молочной продукции найдены отклонения в жирно-кислотном составе, нарушения микробиологических показателей, замена животных жиров растительными аналогами и присутствие лекарств. Пробы в том числе делались на границе с Казахстаном, для импортной продукции.