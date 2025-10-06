В мясе от 42 поставщиков в Омской области надзор нашел опасные бактерии

Омское управление Россельхознадзора провело в регионе проверку качества пищевых продуктов и выявило нарушения в мясной категории продукции. Речь в данном случае идёт об опасных бактериях.
Пресс-служба ведомства уточнила, что в 41 пробе мясной продукции обнаружены листерии и сальмонелла, а также следы ветеринарных препаратов. В образцах молочной продукции найдены отклонения в жирно-кислотном составе, нарушения микробиологических показателей, замена животных жиров растительными аналогами и присутствие лекарств. Пробы в том числе делались на границе с Казахстаном, для импортной продукции.
В двух пробах рыбной продукции надзор нашел запрещенный краситель, малахитовый зеленый, а кроме того нарушения микробиологических норм. В трех пробах яиц сотрудники надзора обнаружили остаточные количества ветеринарных препаратов.
Особое внимание ведомство уделило продуктам для социальных учреждений — больниц, школ, детдомов и детсадов. Из 57 отобранных проб 12 были несоответствующими нормам. В мясе и мясной продукции были выявлены листерии и остатки антибиотиков, в молочной продукции зафиксированы подмененный жировой состав и консерванты с технологическими добавками. А в яйцах — остаточные количества лекарств.
По итогам проверок поставщики получили 59 официальных предостережений о недопустимости нарушений ветеринарных законов. Также приостановлены 44 деклараций о соответствии продукции нормам.
Ранее «КП Омск» сообщала, что Россельхознадзор вернул в оборот более 10 га земель сельскохозяйственного назначения.