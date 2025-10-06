Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В мясе от 42 поставщиков в Омской области надзор нашел опасные бактерии

Пробы брались в том числе на российско-казахтанской границе.

Источник: Комсомольская правда

Омское управление Россельхознадзора провело в регионе проверку качества пищевых продуктов и выявило нарушения в мясной категории продукции. Речь в данном случае идёт об опасных бактериях.

Пресс-служба ведомства уточнила, что в 41 пробе мясной продукции обнаружены листерии и сальмонелла, а также следы ветеринарных препаратов. В образцах молочной продукции найдены отклонения в жирно-кислотном составе, нарушения микробиологических показателей, замена животных жиров растительными аналогами и присутствие лекарств. Пробы в том числе делались на границе с Казахстаном, для импортной продукции.

В двух пробах рыбной продукции надзор нашел запрещенный краситель, малахитовый зеленый, а кроме того нарушения микробиологических норм. В трех пробах яиц сотрудники надзора обнаружили остаточные количества ветеринарных препаратов.

Особое внимание ведомство уделило продуктам для социальных учреждений — больниц, школ, детдомов и детсадов. Из 57 отобранных проб 12 были несоответствующими нормам. В мясе и мясной продукции были выявлены листерии и остатки антибиотиков, в молочной продукции зафиксированы подмененный жировой состав и консерванты с технологическими добавками. А в яйцах — остаточные количества лекарств.

По итогам проверок поставщики получили 59 официальных предостережений о недопустимости нарушений ветеринарных законов. Также приостановлены 44 деклараций о соответствии продукции нормам.

Ранее «КП Омск» сообщала, что Россельхознадзор вернул в оборот более 10 га земель сельскохозяйственного назначения.