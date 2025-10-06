В Каракалпакском мединституте будут обучать студентов из Египта

Для справки: комплекс «Alameda Group» основан в 1999 году и в настоящее время включает в себя международную больницу «Al Salam», больницу «Dar El Fouad», центр «Elixir Care», клинику «Tabibi», немецкий центр реабилитации и академию «Alameda». В комплексе 1 023 отделения, более 5 000 сотрудников, в том числе около 1 000 врачей.