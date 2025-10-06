Ричмонд
Сергей Собянин рассказал о результатах благоустройства в Зеленограде

Главные перемены произошли у Большого городского пруда в Савёлках.

Источник: Аргументы и факты

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о результатах благоустройства в Зеленограде.

Как он сообщил в своем личном блоге, главные перемены произошли у Большого городского пруда в Савёлках. Там было проведено масштабное благоустройство и по просьбам местных жителей создана многофункциональная зона отдыха.

Так, теперь там есть просторная детская площадка с различными игровыми комплексами для разных возрастов. Также обновлены спортивные и рекреационные зоны. Оборудованы три современные площадки для пляжного волейбола, в зоне воркаута появились новые силовые тренажеры и комплексы с турниками.

На пляже реконструирован спасательный пункт с вышкой и медицинский пункт. Также там установлены комфортабельные деревянные лежаки.

Появились зоны спокойного отдыха и релаксации: и у самой воды, и вдоль прогулочных маршрутов для горожан обустроили парковые качели и скамейки. Приведены в порядок и пешеходные дорожки.

В вечернее время территория подсвечивается современными опорами освещения.

Не забыли и о домашних животных. Для них оборудованы современные снаряды для тренировок: тоннель, трамплин и барьеры.

Помимо территории возле Большого городского пруда, были благоустроены дворы в Савёлках, Крюкове, Старом Крюкове, Матушкине и Силине. Там оборудованы комфортные зоны для отдыха и активного времяпрепровождения детей и взрослых.

Ранее сообщалось, что в парке «Сокольники» на востоке Москвы появятся шесть детских игровых зон.

