Стало известно, какие продукты подорожали в Ростовской области за неделю

Рост цен затронул и другие категории продуктов. Рыба стала дороже на 1,54 рубля, достигнув 309,28 рубля за килограмм. Среди молочных продуктов сливочное масло подорожало до 1072,57 рубля, а маргарин — до 273,15 рубля за килограмм. Наибольший процент роста показали яйца, которые подорожали на 3,44 рубля — теперь десяток стоит в среднем 80,87 рубля против 77,83 рубля неделей ранее.