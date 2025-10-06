Ричмонд
Стало известно, какие продукты подорожали в Ростовской области за неделю

В Ростовской области за неделю подорожали мясо и яйца.

Источник: Комсомольская правда

Аналитики Ростовстата зафиксировали рост цен на ключевые продукты питания в Ростовской области за минувшую неделю.

Наиболее значительно подорожало мясо. Говядина прибавила в цене почти 6 рублей, достигнув средней стоимости 640,46 рубля за килограмм. Свинина и курятина подорожали примерно на 2 рубля, составив 424,26 и 224,36 рубля соответственно.

Рост цен затронул и другие категории продуктов. Рыба стала дороже на 1,54 рубля, достигнув 309,28 рубля за килограмм. Среди молочных продуктов сливочное масло подорожало до 1072,57 рубля, а маргарин — до 273,15 рубля за килограмм. Наибольший процент роста показали яйца, которые подорожали на 3,44 рубля — теперь десяток стоит в среднем 80,87 рубля против 77,83 рубля неделей ранее.

