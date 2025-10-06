Мэр Самары Иван Носков: «Рекомендую жителям сделать прививку от гриппа»

Глава Самары Иван Носков рассказал о ходе прививочной компании и порекомендовал жителям вакцинироваться от гриппа. Об этом мэр сообщил в своем телеграм-канале.
«Приближается сезон гриппа и вирусных заболеваний, поэтому рекомендую позаботиться о своем здоровье заранее. Врачи советуют делать прививки детям, людям в возрасте, и всем, чья деятельность связана с постоянным общением. Сотрудники муниципальных учреждений тоже прививаются, болеть никто не хочет», — написал Носков.
В школах при вакцинации используют российские препараты «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп». Сделать прививку можно по месту жительства, в поликлинике или в пункте вакцинации. Подробности — по ссылке. Сейчас уже вакцинировано более 300 тысяч самарцев. Ранее «КП-Самара» рассказала, когда лучше всего прививаться и как не заболеть в эпидсезон.