Мэр Самары Иван Носков: «Рекомендую жителям сделать прививку от гриппа»

В школах при вакцинации используют российские препараты «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп». Сделать прививку можно по месту жительства, в поликлинике или в пункте вакцинации. Подробности — по ссылке. Сейчас уже вакцинировано более 300 тысяч самарцев. Ранее «КП-Самара» рассказала, когда лучше всего прививаться и как не заболеть в эпидсезон.