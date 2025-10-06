Изделия из калининградского янтаря представят в аэропорту Минска

Янтарные изделия из Калининградской области начнут продавать в предполетной зоне аэропорта Минска в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Ассортимент будет ориентирован на пассажиропоток международных направлений. Договоренность об экспозиции продукции в Минске была достигнута на полях форума «ИННОПРОМ», который впервые проходил в этом году в белорусской столице.
«Торговая точка в международном аэропорту Минска даст возможность знакомить с уникальными изделиями из балтийского самоцвета гостей Беларуси из многих стран, в том числе восточного и ближневосточного направлений. Продукция для нового магазина будет производиться с учетом специфики различных рынков. Например, для культуры арабских стран особое значение имеют четки из янтаря, а в Китае традиционно востребованы украшения и сувениры из непрозрачного янтаря крупных фракций», — отметил генеральный директор Калининградского янтарного комбината Михаил Зацепин.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.