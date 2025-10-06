Изделия из калининградского янтаря представят в аэропорту Минска

«Торговая точка в международном аэропорту Минска даст возможность знакомить с уникальными изделиями из балтийского самоцвета гостей Беларуси из многих стран, в том числе восточного и ближневосточного направлений. Продукция для нового магазина будет производиться с учетом специфики различных рынков. Например, для культуры арабских стран особое значение имеют четки из янтаря, а в Китае традиционно востребованы украшения и сувениры из непрозрачного янтаря крупных фракций», — отметил генеральный директор Калининградского янтарного комбината Михаил Зацепин.